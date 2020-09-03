Берлин, , 08:21 — REGNUM Немецкая компания Opel оснастит новый кроссовер Opel Mokka двумя бензиновыми двигателями и одним дизельный мотором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В качестве базового мотора новый кроссовер получит турбированный двигатель на 1,2 л мощностью 100 л. с. и 205 Нм крутящего момента, который будет идти в паре с шестискоростной механической трансмиссией.

Также Opel Mokka будет оборудован 130-сильным мотором на 1,2 л и 230 Нм максимального крутящего момента. Этот агрегат будет сочетаться на выбор с механической коробкой передач или с восьмискоростной автоматической трансмиссией.

К двум бензиновым двигателям присоединяется 1,5-литровый дизельный агрегат с шестиступенчатой механической коробкой передач. Мощность мотора составит 110 л. с. и 250 Нм крутящего момента.

Новый кроссовер Opel Mokka оснащается камерой заднего вида с углом обзора на 180 градусов, светодиодными матричными фарами, адаптивным круиз-контролем, помощником удержания машины в занимаемой полосе и автоматическим парковщиком.

Производство новинки запланировано на конец 2020 года, а в продаже на европейском авторынке Opel Mokka появится в первом квартале 2021 года.

Напомним, в июне было представлено второе поколение электрического кроссовера Opel Mokka-e.

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