Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Новый российский дальнобойный комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков. Такое мнение в своей статье для National Interest выразил американский публицист Питер Сучиу.

Комплекс «Гермес» © «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

По мнению автора, комплекс оснащён сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые способны уничтожить западный танк с гарантией почти сто процентов.

Как пишет Сучиу, новые боеприпасы способны летать со скоростью свыше четырех скоростей звука, они могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс «Гермес» был впервые представлен широкий публике на военно-техническом форуме «Армия-2020». Он имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и поэтому может быть установлен на любое шасси, включая бронеавтомобили.

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