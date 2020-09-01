Токио, , 23:39 — REGNUM Япония заключила первый крупный экспортный контракт на поставку вооружения собственного производства, сообщает 1 сентября портал defensenews.com.

Речь идет о договоре с министерством обороны Филиппин по поставке радаров для системы ПВО.

Радары будут изготовлены японской компанией Mitsubishi Electric. Отмечается, что это первый контракт с 2014 года, когда Токио отменил свои же ограничения на продажу вооружений.

Более пяти лет с этого момента японским производителям не удавалось получить контракт сколь-нибудь заметного масштаба.

Теперь минобороны Филиппин подписало контракт на закупку трех стационарных радаров воздушного наблюдения дальнего действия и мобильного радара воздушного наблюдения японского производства.

Общая сумма заказа составляет $103,5 млн.

Филиппины планируют использовать японские радары для наблюдения за воздушным пространством южной части Южно-Китайского моря, частью островов Филиппинского архипелага, а также районом Бенхам.

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