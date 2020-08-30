Вашингтон, 30 августа 2020, 11:53 — REGNUM Американская компания Tesla выпустила новую версию программного обеспечения для системы поддержки водителей Autopilot, добавив функцию распознавания знаков ограничения скорости. Об этом сообщает портал Elecktrek.

Автомобиль Tesla Roadster
Автомобиль Tesla Roadster
cytech

В предыдущих версиях Autopilot Tesla использовал получаемые через GPS данные о местоположении автомобиля и доступные карты дорог для определения максимальной допустимой скорости. После установки нового обновления данные о скоростном режиме будут получаться благодаря обработке изображений, получаемых с бортовых видеокамер. Это позволит системе ориентироваться на актуальные дорожные знаки и исключит возможность ошибки при получении информации из баз данных.

Ранее в этом году система Autopilot Tesla получила возможность распознавать знаки «Стоп» и сигналы светофора. После установки обновления водители электромобилей смогут настроить активацию звукового сигнала при включении зелёного сигнала светофора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что к концу 2020 года в компании рассчитывают добиться полностью самостоятельного вождения с помощью системы Autopilot.