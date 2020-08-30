Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Американская компания Tesla выпустила новую версию программного обеспечения для системы поддержки водителей Autopilot, добавив функцию распознавания знаков ограничения скорости. Об этом сообщает портал Elecktrek.

Автомобиль Tesla Roadster cytech

В предыдущих версиях Autopilot Tesla использовал получаемые через GPS данные о местоположении автомобиля и доступные карты дорог для определения максимальной допустимой скорости. После установки нового обновления данные о скоростном режиме будут получаться благодаря обработке изображений, получаемых с бортовых видеокамер. Это позволит системе ориентироваться на актуальные дорожные знаки и исключит возможность ошибки при получении информации из баз данных.

Ранее в этом году система Autopilot Tesla получила возможность распознавать знаки «Стоп» и сигналы светофора. После установки обновления водители электромобилей смогут настроить активацию звукового сигнала при включении зелёного сигнала светофора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что к концу 2020 года в компании рассчитывают добиться полностью самостоятельного вождения с помощью системы Autopilot.