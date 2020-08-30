Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Запрет на поставки американских чипов Huawei не затронет процессоры, используемые для обеспечения работы облачных сервисов китайской компании. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

Эмблема Huawei Kārlis Dambrāns

В мае 2019 года правительство США запретило свободное сотрудничество американских компаний с китайским технологическим гигантом Huawei. Спустя год в правительстве США ужесточили эти санкции, распространив их действие на международные компании, использующие в производстве американские технологии.

Это решение сильно ограничивает развитие бизнеса Huawei по выпуску смартфонов и других потребительских электронных устройств. Например, в мае 2020 года крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC — прекратила принимать заявки от Huawei. При этом потребительское подразделение является очень важным для Huawei — в прошлом году на него пришлось половина выручки компании.

Эксперты считают, что Huawei сумеет выжить благодаря другому направлению бизнеса — облачным вычислениям. Это подразделение Huawei ещё уступает китайским лидерам в сфере облачных услуг — Alibaba и Tencent, но стремительно развивается.

По данным Financial Times, основным поставщиком процессоров для серверов Huawei, использующихся в сфере облачных вычислений, является американская компания Intel. Издание отмечает, что в 2019 году Intel получила от правительства США лицензию на продолжение поставок Huawei. Поэтому Huawei сохранит доступ к чипам американского производства для серверных компьютеров после того, как новые санкции вступят в силу 15 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе тайваньская компания MediaTek направила в правительство США запрос на получение лицензии для продолжения поставок чипов Huawei.

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