Москва, , 10:00 — REGNUM Резидент технопарка «Сколково» компания CoppLife готова разработать для Роскосмоса самоочищающуюся одежду для космонавтов. Об этом сооснователь CoppLife Кирилл Чижов сообщил ТАСС.

Чижов рассказал, что это предложение обсуждалось с представителями Роскосмоса на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». В CoppLife предложили разработать для госкопрорации спортивную одежду для членов долговременных экспедиций Международной космической станции.

Он объяснил, что сейчас на МКС используется «одноразовая» одежда. Комплекты одежды утилизируются после нескольких дней носки, так как стрика в условиях МКС невозможна. Для продления срока службы одежды в CoppLife предложили внедрять в одежду наночастицы меди, обладающей антимикробным и антибактериальным свойствами.

Такая одежда сможет очиститься от микробов и бактерий в специальной упаковке за сутки, после чего её можно будет использовать повторно. При этом активные свойства наночастиц будут сохраняться до четырёх месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле сотрудники Федерального исследовательского центра Институт катализа Сибирского отделения РАН представили технологию создания самоочищающихся тканевых материалов, которые смогут использоваться для изготовления средств индивидуальной защиты для медицинских работников.