Токио, , 08:06 — REGNUM Успешные испытания прошёл летающий автомобиль с пилотом на борту, разработанный японской компанией SkyDrive. Об этом 29 августа сообщил в своём интервью агентству Associated Press (AP) руководитель проекта Томохиро Фукудзава (Tomohiro Fukuzawa).

Летающий автомобиль SD-03 с пилотом на борту продержался в воздухе на высоте около двух метров в течение четырёх минут. Аппарат может находиться в воздухе всего около пяти минут, скорость его передвижения составляет несколько км/час. Компания работает над увеличением скорости и времени полёта автомобиля.

Разработку проектов подобных автомобилей ведут сразу несколько стран мира, но проект SkyDrive является на настоящий момент самым успешным. Такой вид транспорта не требует специальных площадок для взлёта и посадки и в перспективе его планируется сделать полностью автономным, управлять им владелец сможет без лицензии пилота.

Компания SkyDrive получила финансирование от автомобильного концерна Toyota и планирует к 2023 году разработать и выпустить первый коммерческий двухместный автомобиль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о законе о летающих автомобилях, который приняли власти американского штата Нью-Гэмпшир. Закон начнёт действовать только после появления подобных автомобилей в продаже.

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