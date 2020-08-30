Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Американская компания Google добавит возможность использования сервиса для видеосвязи Duo на телевизорах и мультимедийных приставках под управлением операционной системы Android TV. Об этом сообщается в блоге Google.

Телевизоры под Android TV уже поддерживают другое приложение для видеосвязи от Google — Meet. Однако преимущественно это приложение используется для корпоративной связи и деловых видеозвонков.

«Но большой экран подходит не только для рабочих встреч, мы также хотим улучшить видеосвязь с друзьями и семьей. Мы в ближайшие недели запустим бета-версию Google Duo для Android TV, чтобы сделать видеозвонки более доступными в ваших домах», — отмечают в Google.

Благодаря этому сервису умные телевизоры можно будет использовать как для индивидуальных, так и для групповых видеозвонков. К телевизорам под Android TV, не оснащённым встроенной видеокамерой, можно будет подключить USB-камеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что компания Google может объединить сервисы для видеосвязи Duo и Meet в ближайшие два года.

Читайте ранее в этом сюжете: Google откажется от сервиса для видеосвязи Duo — СМИ