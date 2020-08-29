Москва, , 16:10 — REGNUM В Российской Федерации завершены испытания прототипа активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники — РОФАР, которая может быть использована для обнаружения стелс-целей. Об этом заявил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев на форуме «Армия-2020».

Радиооптическая фазированная антенная решетка (РОФАР) Wikimedia

Данная технология позволяет существенно сократить размеры бортовых РЛС самолетов и кораблей, а также повысить точность и дальность обнаружения стелс-целей.

«По итогам испытаний созданного концерном демонстратора мы получили результаты, позволяющие говорить о перспективе применения РОФАР в составе новейшей морской, авиационной и космической техники, в том числе в комплексах радиолокационного обзора», — рассказал Михеев.

Он подчеркнул, что это новая технология позволит интегрировать приемопередатчик в обшивку корабля, самолета или спутника, а так же увеличить сектор обзора радиолокатора. Михеев отметил, что создана эта установка на основе оригинальной российской компонентной базы.

Напомним, что концепция американских истребителей пятого поколения F-35 во многом основана именно на совершенствовании стелс-технологий, которые должны позволить американским ВВС скрыто наносить мощные ракетные удары по целям противника.

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