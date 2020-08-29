Лондон, , 15:12 — REGNUM Американская компания Facebook подала в антимонопольный суд Великобритании жалобу на необоснованные действия правительственного надзорного ведомства в связи со сделкой о поглощении Giphy. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В мае текущего года в Facebook объявили о заключении сделки по поглощению сервиса для создания и обработки GIF-изображений Giphy. В Facebook планируют интегрировать этот сервис с принадлежащей компании социальной сетью Instagram. Стороны не раскрыли точную стоимость сделки, однако эксперты оценивают её около $400 млн.

В июне Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало проверку этой сделки на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Платформа Giphy используется другими социальными сетями, включая Twitter, Snapchat и TikTok, поэтому в CMA считают, что благодаря этой сделке Facebook может получить слишком много информации о своих конкурентах. В CMA потребовали, чтобы на время расследования Facebook не проводила интеграцию Giphy с принадлежащими ей сервисами, сохраняя её как отдельную компанию.

28 августа была обнародована жалоба Facebook, направленная в антимонопольный суд Великобритании. В американской компании обвинили CMA в необоснованных и несоразмерных требованиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа глава компании Facebook Марк Цукерберг дал показания на слушаниях Федеральной торговой комиссии США в рамках ведущегося антимонопольного разбирательства.

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