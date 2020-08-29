Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Компания United Launch Alliance (ULA) экстренно прервала запуск ракеты-носителя Delta IV со спутником для национального управления военно-космической разведки США 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба ULA.

Ракета-носитель Delta IV в тяжёлой модификации должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в 10:28 по московскому времени. Запуск был экстренно прерван автоматической системой контроля безопасности за три секунды до старта.

В ULA отмечают, что специалисты компании провели все необходимые операции для обеспечения безопасности ракеты-носителя и наземного оборудования. В дальнейшем команда ULA сольёт криогенное топливо и приступит к изучению обстоятельств отмены запуска. Следующая попытка старта будет предпринята не ранее, чем через семь дней.

«Причина [отмены запуска], кажется, в системе заземления. Автоматика сработала так, как и предполагалось, защитив носитель и полезную нагрузку», — уточнил генеральный директор ULA Тори Бруно на своей странице в социальной сети Twitter.

В ходе предстоящего запуска ракета-носитель Delta IV должна была вывести на околоземную орбиту спутник NROL-44. В национальном управлении военно-космической разведки США не раскрывают информации о предназначении этих спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года компания ULA успешно запустила ракету-носитель Atlas V с секретным спутником национального управления военно-космической разведки США NROL-42.

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