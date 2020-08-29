Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов по итогам текущего года упадёт на 9,5% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

В конце предыдущего года эксперты прогнозировали, что в 2020 году глобальные поставки смартфонов вырастут благодаря внедрению технологий 5G. Однако пандемия новой коронавирусной инфекции ударила как по производителям смартфонов, так и по потребительскому спросу.

Результаты второго квартала оказались немного лучше ожидаемых, но за этот период объём глобальных поставок смартфонов упал на 17% в годовом исчислении. Эксперты IDC прогнозируют, что рынок начнёт восстанавливаться во второй половине 2020 года, а общие поставки смартфонов составят около 1,2 млрд устройств, что на 9,5% ниже показателей предыдущего года.

Ожидается, что в 2021 году поставки смартфонов вырастут на 9% в сравнении с текущим годом. Прогнозируется, что рынок смартфонов полностью восстановится только к 2022 году, после чего будет расти в течение пяти лет со среднегодовой скоростью 1,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года глобальные поставки смартфонов упали на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Это падение стало рекордным за всю историю рынка смартфонов.