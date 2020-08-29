Москва, , 13:07 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) представил мобильную станцию спутниковой связи Р-444-НМ на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Станция связи Р-444-НМ используется для организации связи специального и гражданского назначения посредством спутников, размещённых на геостационарной орбите. Такая связь предназначена для использования в районах, не охваченных наземной телекоммуникационной инфраструктурой.

Мобильная станция Р-444-НМ состоит из встроенного в телефонную трубку пульта управления и компактного моноблока с антенным модулем и модемом. Весь комплект оборудования помещается в ранец, а его масса не превышает 7,5 кг. В Ростехе отмечают, что масса и габариты Р-444-НМ в полтора раза меньше использующихся отечественных аналогов.

Специалистам НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» удалось сократить массогабаритные характеристики комплекса благодаря применению фазированной антенной решетки. Ещё одним преимуществом нового комплекса связи является скорость развёртывания.

«Развёртывание такого оборудования в среднем занимает 10 минут, в то время как станция Р-444-НМ будет готова к работе в течение минуты», — подчеркнул генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

Он добавил, что аппаратура прошла государственные испытания и начнёт использоваться в вооружённых силах России и аварийно-спасательных службах до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конец сентября запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М».