Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Американская корпорация Apple удалила аккаунт компании-разработчика видеоигр Epic Games из официального магазина приложений для iOS-устройств. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Удаления аккаунта компании, разработавшей популярную видеоигру Fortnite, стало очередным витком обострения конфликта между Epic Games и Apple. Впредь Epic Games не сможет загружать в App Store новые приложения или обновлять уже имеющиеся. Также пользователи iOS-устройств не смогут совершать покупки в видеоиграх Epic Games, включая Fortnite, через платёжную систему Apple.

«Мы сожалеем о том, что нам пришлось закрыть учётную запись Epic Games в App Store. Мы долгие годы работали с командой Epic Games над выпуском их игр. Суд рекомендовал компании Epic Games соблюдать принципы магазина App Store, которые действовали на протяжении десяти лет, однако в Epic Games отказались», — приводит агентство комментарий представителей Apple.

В августе компания Epic Games выпустила новую версию видеоигры Fortnite, в которой была добавлена возможность совершения прямых внутриигровых платежей. Этим Epic Games рассчитывала избежать 30% комиссии, взимаемой компанией Apple за платежи в App Store. В Apple объявили, что эти действия нарушают правила магазина приложений. Позже аналогичный конфликт у Epic Games возник с компанией Google, владеющей магазином приложений Google Play для Android-устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа суд Северного округа штата Калифорния постановил, что компания Apple не обязана восстановить в App Store видеоигру Fortnite от Epic Games.