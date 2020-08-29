Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 11:26 — REGNUM Члены следующей долговременной экспедиции Международной космической станции космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков прошли тренировку в барокамере ТБК-50 в Центре подготовки космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Барокамера Iunity

Тренировки в барокамере позволяют космонавтам отработать взаимодействие со скафандром в условиях глубокого вакуума. В ходе тренировке в ТБК-50 готовящиеся к полёту на МКС космонавты выполнили два упражнения.

Первое упражнение проводилось в условиях атмосферного давления. Космонавты отработали вход в скафандр, а также оценили индивидуальную подгонку скафандров по росту. Для второго упражнения давление в барокамере было понижено до 0,04−0,02 мм рт.ст.

В этих условиях космонавты отработали выполнение ряда операций из циклограммы шлюзования, а также управление системой терморегулирования скафандров. Применяемые в настоящее время российские скафандры «Орлан-МКС» оснащены автоматической системой терморегулирования, но космонавты должны уметь работать с этой системой напрямую в случае отказа автоматики.

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков отправятся на МКС вместе с астронавтом США Кэтлин Рубинс на корабле «Союз МС-17». Запуск пилотируемого корабля запланирован на октябрь 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле высота орбиты МКС была скорректирована с целью формирования баллистических условий для стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-17».

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