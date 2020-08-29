Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Доля американской компании Apple на рынке беспроводных наушников сократилась до 35% во втором квартале текущего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint Research.

В 2019 году компания Apple заняла доминирующее положение на быстрорастущем рынке беспроводных наушников. В прошлом году почти каждая вторая пара проданных беспроводных наушников являлась одной из моделей Apple AirPods.

По оценкам экспертов Counterpoint Research, во втором квартале 2020 года доля Apple на рынке беспроводных наушников сократилась до 35%. На долю китайской компании Xiaomi за этот период пришлось 10% поставок, на долю южнокорейской Samsung — 6%. При этом в абсолютных показателях поставки наушников от Apple продолжают расти. Эксперты ожидают, что в 2020 году Apple поставит около 82 млн пар наушников AirPods. В 2019 году Apple поставила около 61 млн пар беспроводных наушников.

Аналитик Counterpoint Research Лиз Ли объяснила, что доля Apple сокращается за счёт роста поставок беспроводных наушников в низком и среднем сегменте цен, производимых китайскими компаниями. Также на рынке уверенно закрепляется компания Samsung, представившая недавно новую модель Buds Live.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе эксперты Роскачества назвали лучшими беспроводными наушниками модели Apple AirPods Pro, Sony WH-1000XM3, Sony WH-H900N, Sennheiser RS175 и Apple AirPods.