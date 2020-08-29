Веллингтон, , 08:55 — REGNUM Фондовой бирже Новой Зеландии (NZX) удалось восстановить нормальную деятельность после кибератаки во второй половине дня 28 августа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новозеландская биржа подверглась массивной кибератаке 25 августа. В течение четырёх дней торговля на бирже периодически приостанавливалась из-за проблем с подключением к сети. Нормальная работа всех систем была восстановлена только после полудня 28 августа.

Министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон рассказал, что к восстановлению работоспособности систем Новозеландской биржи и пресечению дальнейших кибератак были привлечены специалисты правительственного бюро безопасности связи и национального агентства по борьбе с киберпреступностью.

«Я не могу вдаваться в подробности, но могу заверить, что в правительстве очень серьёзно отнеслись к этому инциденту», — подчеркнул Робертсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе кибератаке подвергся австралийский оператор связи Telstra.

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