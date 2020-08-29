Пекин, , 08:01 — REGNUM Первая автоматическая миссия Китая к Марсу «Тяньвэнь-1» преодолела более 100 млн км за 36 дней после запуска. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Миссия «Тяньвэнь-1» была запущена с космодрома «Вэньчан» 23 июля. Общая траектория полёта, который предстоит совершить зонду, составляет около 470 млн км. К 28 августу «Тяньвэнь-1» преодолел более 100 млн. В CNSA отмечают, что все приборы автоматической станции находятся в исправном состоянии.

Ожидается, что «Тяньвэнь-1» прибудет к Марсу в феврале 2021 года. После этого от миссии отделится спускаемый аппарат, который доставит на поверхность Марса 240-килограммовый планетоход. Главной научной целью орбитального и спускаемого аппаратов миссии «Тяньвэнь-1» станет изучение геологической структуры, электромагнитного и гравитационного поля Марса, а также анализов составов материалов поверхности планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа двигатели зонда «Тяньвэнь-1» были запущены для первой после старта коррекции орбиты космического аппарата.

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