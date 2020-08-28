Москва, , 21:57 — REGNUM За последние десять лет на дне Баренцева моря были обнаружены несколько затонувших кораблей и подводных лодок, потопленных в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил на форуме «Армия — 2020» начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань, среди кораблей были два надводных транспортника «Томас Дональдсон» и «Баллот», которые везли в Мурманск военную продукцию по программе Ленд-лиза.

За этот период было поднято более 20 крупных объектов: шесть американских танков «Шерман» и один «М3Ли», несколько крупнокалиберных пушек и зениток.

Все находки были отреставрированы и разосланы в музеи России.