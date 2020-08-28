Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Живущий в США Скотт Таппер совместно со своим отцом создали точную копию Volkswagen Beetle, увеличенную на 40%. Об этом сообщается в видео, размещенном на канале Barcroft Cars в Youtube.

Huge Bug и Volkswagen Beetle Barcroft Cars в Youtube

Получившийся автомобиль получил название Huge Bug (Огромный жук). Создатели модели хотели сделать Beetle более значимым и заметным на дороге. Первоначально они хотели увеличить размер Volkswagen Beetle на 50%, но тогда бы такой автомобиль не смог бы проезжать по дорогам общего пользования.

В начале энтузиасты создали виртуальную модель немецкой модели образца 1959 года. Затем они начали собирать машины на базе пикапа Dodge. При этом Huge Bug получил восьмицилиндровый мотор на 5,7 л от универсала Dodge Magnum.

По словам Таппера, им удалось привлечь внимание к получившейся модели большого «Жука». Они даже получили несколько предложений по его покупке.

Ранее стало известно, что в Volkswagen планируют выпустить версию Volkswagen Beetle с электромотором.

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