Париж, , 15:10 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot предложит своим клиентам электрофургон e-Boxer с четырьмя вариантами длины базы и тремя вариантами высоты крыши. Об этом говорится в сообщении компании.

Peugeot e-Boxer Peugeot

Грузоподъемность новинки в зависимости от комплектации составит до 1890 кг. Также на выбор покупателям будут предложены две батареи.

Экстерьер e-Boxer мало чем отличается от авто с традиционным двигателем. Среди новшеств только шильдики с названием модели, а также бирюзовые литеры «е» на передних крыльях и лючок для розетки авто на месте, где ранее была горловина бака.

Мощность всех версий электрических фургонов составляет 122 л. с. А вот батареи можно выбрать на 37 или 70 кВт-ч. Первый аккумулятор позволяет проехать автомобилю без подзарядки 200 км. Вторая батарея гарантирует запас хода в 340 км.

Ранее стало известно, что в компания Peugeot был назначен новый шеф-дизайнер. Им стал Матиас Хоссанн.

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