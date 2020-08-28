Лондон, 28 августа 2020, 14:48 — REGNUM Британская компания Aston Martin представила детскую версию электромобиля DB5, выполненную в винтажном стиле. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Aston Martin DB5 Junior
Aston Martin DB5 Junior
Aston Martin

Копия культового авто получила название Junior. Модель была создана совместно со специалистами компании The Little Car Company. Автомобиль очень качественно выполнен и имеет прекрасную детализацию. Кроме того, машина оснащена самым настоящим электрическим мотором.

Несмотря на то, что DB5 Junior предназначен для детей, в нем могут легко разместиться взрослый и ребенок.

Производительность мотора авто равна 6,7 л. с. Этого достаточно, чтобы разогнать машину массой 270 кг до 48 км/ч.

Ранее компания Aston Martin объявила о старте производства серийной модели своего первого кроссовера DBX.

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