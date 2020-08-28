Лондон, , 14:48 — REGNUM Британская компания Aston Martin представила детскую версию электромобиля DB5, выполненную в винтажном стиле. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Aston Martin DB5 Junior Aston Martin

Копия культового авто получила название Junior. Модель была создана совместно со специалистами компании The Little Car Company. Автомобиль очень качественно выполнен и имеет прекрасную детализацию. Кроме того, машина оснащена самым настоящим электрическим мотором.

Несмотря на то, что DB5 Junior предназначен для детей, в нем могут легко разместиться взрослый и ребенок.

Производительность мотора авто равна 6,7 л. с. Этого достаточно, чтобы разогнать машину массой 270 кг до 48 км/ч.

Ранее компания Aston Martin объявила о старте производства серийной модели своего первого кроссовера DBX.

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