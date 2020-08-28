Берлин, , 14:34 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует через несколько лет начать производство электрического багги, основанного на концепт-каре ID.Buggy. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Представлен концепт был в прошлом году на Женевском автосалоне. Уже тогда представители компании намекали, что представленный электромобиль может появиться в продаже. После этого планы автопроизводителя относительно электрокара не раз менялись.

Тем не менее будущее у концепта есть. Электромобиль будет переработан в более бюджетный вариант под названием Ruggedzz. Это авто получит от концепта: большие внедорожные шины, увеличенный дорожный просвет и необычный дизайн.

«Эпоха электромобилей заставит внедорожники измениться», — пояснил член правления Volkswagen Юрген Штакманн.

Напомним, компания Volkswagen начала производство своего первого электрического кроссовера под названием ID.4. Сборка авто происходит на немецком автозаводе марки в городе Цвиккау.

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