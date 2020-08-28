Москва, , 14:10 — REGNUM Китайская компания GAC представила в Москве новый кроссовер GS5. Об этом сообщает RG со ссылкой на заместителя генерального директора «ГАК Мотор РУС» Андрея Дорофеева.

В продаже на российском авторынке кроссовер китайской марки появится 5 сентября. Стоимость модель будет составлять от 1,5 до 2 млн рублей.

По словам Дорофеева, в России GAC GS5 будет предложен в пяти комплектациях. На кроссовер будет действовать гарантия сроком на пять лет или на 150 тыс. км пробега.

На российском авторынке GAC GS5 будет доступен с безальтернативным турбированным двигателем на 1,5 л мощностью 137 л. с., который агрегатируется с шестискоростной автоматической японской трансмиссией Aisin или с шестиступенчатой МКПП. Кроссовер получил две независимые подвески: Макферсон спереди и многорычажную подвеску сзади.

Напомним, в России GAC GS5 составит конкуренцию таким моделям, как Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, KIA Sportage, Hyundai Tucson и Haval F7.

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