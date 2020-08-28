Ульяновск, , 12:55 — REGNUM В России зарегистрировали патенты на два новых двигателя внутреннего сгорания (ДВС) для УАЗ «Патриот» нового поколения, известного как «Русский Прадо». Фото агрегатов размещены в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Владельцем патента указано ООО «УАЗ», при этом в самом документе представлены силовые агрегаты ЗМЗ. В патенте имеются изображения моторов, дающие общее представление о них.

Обозначаются моторы: ЗМЗ-25 002.10 и ЗМЗ-223 002.10/223 012.10. Они созданы на основе версии мотора ЗМЗ-40 906.10.

Ожидается, что массовое производство двигателей стартует не раньше 2021 года. На данный момент идёт доводка агрегатов.

Атмосферный мотор ЗМЗ-25 002.10 обладает рабочим объёмом 2,5 литра и мощностью 145 «лошадей». Стоит отметить, что этот агрегат удалось вписать в нормы «Евро-5» и «Евро-6».

Какие характеристики будут у второго двигателя, в документе не сообщается.

Напомним, пермский автозавод «Машиностроитель» планирует начать массовый выпуск деталей и узлов двигателя ПД-14. На данный момент завершается строительство нового корпуса для серийного производства мотогондол и узлов нового мотора.

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