Лондон, , 12:42 — REGNUM Британская компания Rolls-Royce представила свой новый фирменный логотип. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Логотип набран новым фирменным шрифтом компании, а также получил другие цвета, которые, по мнению дизайнеров Rolls-Royce, передают ощущение «королевской власти и процветания». При этом сама монограмма RR осталась прежней.

Теперь более значительную роль в символах бренда станет играть знаменитый Spirit of Ecstasy (Дух Экстаза). Это связано с тем, что Rolls-Royce больше не считает себя только автомобилестроителем. В представлении руководства компании Rolls-Royce является скорее «домом роскоши». Символ Spirit of Ecstasy больше подходит под эту концепцию.

В следующих моделях марки появится упрощенный вариант женской фигуры (Spirit of Ecstasy). Она всегда будет смотреть вправо — в будущее.

«Использование Spirit of Ecstasy знаменует собой сдвиг в резонансе бренда — от автомобильного контекста к образу жизни», — сказала официальный представитель марки Марина Виллер.

Ранее в пресс-службе Rolls-Royce анонсировали спецсерию купе Wraith под названием Kryptos. Выпуск серии будет ограничен 50 моделями.

Читайте также: Rolls-Royce раскрыл подробности о новом Ghost