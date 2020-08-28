Вашингтон, , 11:44 — REGNUM В сети появились снимки необычного Rolls-Royce Wraith с трехдверным кузовом шутинг-брейк. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте CocheSpias.

Rolls-Royce Wraith с трехдверным кузовом шутинг-брейк Instagram CocheSpias

Фотографии авто удалось сделать на заправке. Это произошло через несколько дней после публикации первых дизайнерских рендеров очень похожего автомобиля.

От двухдверного купе универсал отличается более длинной, ниспадающей к корме крышей, а также массивной дверью багажника.

На снимках можно заметить второй ряд кресел и большой запас пространства за спинками задних пассажиров. Там можно свободно разместить несколько дорожных сумок.

Какой движок у данного Rolls-Royce неизвестно, но актуальная версия Wraith комплектуется 632-сильным 6,6-литровым V12 с двумя турбокомпрессорами и 8-скоростным «автоматом».

Ранее генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Отвос-Мюллер заявил, что компания планирует расширить свою модельную линейку первым в истории бренда серийным электрокаром.

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