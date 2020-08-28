Москва, , 11:29 — REGNUM Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) тестирует автобус ЛиАЗ-5292 LNG, который работает на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

После всех необходимых испытаний начнется подготовка к выпуску первой опытно-промышленной партии транспортного средства. Старт производства запланирован на четвёртый квартал текущего года.

По информации пресс-службы, новая модификация автобуса рассчитана на перевозку 106 человек. Автобус имеет низкий уровень пола, просторный салон, а также систему книлинга (система, наклоняющая кузов автобуса в сторону дверей для удобной посадки и высадки пассажиров).

Кроме того, ЛиАЗ-5292 LNG оснащён новейшей системой кондиционирования, механическими приспособлениями для удобного въезда в салон маломобильных пассажиров, спецместами для инвалидной коляски и кнопками экстренной связи с водителем.

Напомним, в июле 2020 года российским дилерам удалось продать 866 единиц новых автобусов, что на 28% меньше, чем год назад.

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