Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Перспективный проект самолета Celera 500L с фюзеляжем, выполненным в виде пули, который предназначен для использования в деловой или грузовой авиации, представила американская компания Otto Aviation. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что решение о придании фюзеляжу самолёта такой формы в значительной степени снижает его аэродинамическое сопротивление в сравнении с самолётами, имеющими классической конструкции.

Также указывается, что разработка самолёта велась в секретном режиме и до её представления были известны только некоторые подробности от источников.

Фюзеляж самолёта-пули Celera 500L сделан в форме эллипсоида, его крылья имеют законцовки.

Как отмечают производители, самолёт сможет набирать скорость до 720 км/ч и покрывать расстояние более чем в 7,3 тыс. км. Себестоимость его полёта должна будет составлять $238 в час и это значение ближе к пассажирским перелётам, нежели к деловым. Также предполагается, что в окончательной версии у самолёта появятся иллюминаторы в средней части, где смогут расположиться шесть пассажиров, и ещё, что могут быть созданы две версии грузового типа самолета.