Берлин, , 10:23 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen приступила к массовому производству своего первого электрического кроссовера под названием ID.4. Об этом сообщили в пресс-центре немецкого автопроизводителя.

Местом сборки выбран немецкий автозавод бренда в городе Цвиккау.

«Volkswagen расширил электрокаром свою линейку компактных SUV, самого быстрорастущего сегмента мирового авторынка», — сообщил гендиректор немецкого бренда Ральф Брандштеттер.

В компании отметили, что новинка имеет низкий коэффициент лобового сопротивления — 0,28. Что же касается объёма салона электрокроссовера, то его внутреннее пространство будет сопоставимо с размерами салона Tiguan Allspace.

Максимальный запас хода ID.4 равен 500 км. Первые электромобили будут выпускаться с задним приводом, однако со временем автопроизводитель планирует собирать вариации с полным приводом (с двумя моторами).

Ожидается, что официальный дебют новинки состоится в сентябре 2020 года.

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в КНР рестайлинговую версию внедорожника Touareg.

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