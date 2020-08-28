Лондон, , 10:02 — REGNUM Компания Lister Motor представила самый динамичный и производительный британский кроссовер. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В качестве основы для новинки была взята модель Jaguar F-Pace SVR, оснащённая 550-сильной «восьмеркой» рабочим объёмом пять литров. Движок авто трудится с 8-скоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4.

Что же касается модернизированной версии кроссовера, то его максимальная мощность стала больше на 22%. Теперь она равна 675 «лошадям» (881 Нм). Дофорсированный мотор позволяет модели ускоряться до 97 км/ч за 3,6 секунды. Максимальная скорость машины равна 314 км/ч.

Выпуск суперкара ограничен 100 экземплярами. Самая дешёвая комплектация авто стоит 109 950 фунтов стерлингов (около 11 млн рублей).

Ранее французская компания Delage провела премьеру гиперкара D12 с электрифицированным мотором V12. Данное авто будет выпущено ограниченным тиражом в 30 экземпляров.

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