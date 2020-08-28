Москва, , 09:43 — REGNUM Эксперт платформы многопрофильного аналитического центра НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко объяснили причины быстрой разрядки смартфона.

По его словам, на быстрое снижение уровня заряда влияет плохой сигнал сотовой сети. Также гаджет может разряжаться быстрее обычного из-за программ и процессов, которые работают в фоновом режиме.

Помимо этого, на быструю разрядку смартфона может влиять слишком низкая температура аккумулятора и синхронизация данных с носимыми устройствами, например смарт-часами, передает агентство «Прайм».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам доцента кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева, пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз.

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