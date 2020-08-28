Канберра, , 09:25 — REGNUM Американская компания Ford создала среднеразмерный пикап Ford Ranger версии 2020 модельного года в комплектации Wildtrak X. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Авто доступно только для австралийского рынка. В модельной линейке Ford Ranger Wildtrak X находится выше «обычного» Wildtrak.

В новой комплектации Wildtrak имеет фары Bi-LED. Они обеспечивают на 17% большее проникновение света и на 20% большее проникновение дальнего света.

Кроме того, новое авто оснащается крышкой грузовой платформы с электрическим приводом. Её можно открыть с помощью брелока, а также переключателя на «приборке» и кнопки на самой грузовой платформе.

Внешне пикап выделяется стильными 18-дюймовыми колесными дисками с матовой черной отделкой из легкого сплава, а также черными расширителями крыльев и такого же цвета защитой бампера.

Напомним, российские тюнеры из ателье Montetuning собрали на базе Ford Cougar 2000 180-сильный спорткар Nissan GT-R с мотором V6.

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