Москва, 28 августа 2020, 05:58 — REGNUM Перебои в работе социальной сети Twitter наблюдались в нескольких странах мира, сообщается на странице специализированного сервиса Downdetector.
Больше всех на неполадки жалуются жители США, Мексики, Перу, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Польши.
Также с проблемами столкнулись и владельцы аккаунтов Twitter, находящиеся в Москве.
По информации Downdetector, 64% пользователей столкнулись с плохой работой сайта, а остальные — с функционированием мобильных приложений.
Как сообщило ИА REGNUM, 17 августа произошел сбой в работе соцсети Facebook.
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