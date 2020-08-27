27 августа 2020 | Время чтения 2 мин

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 21:41 — REGNUM В Кронштадте на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» вплоть до 29 августа военнослужащие будут демонстрировать применение новейших образцов вооружения и военной техники.

Торжественная церемония открытия форума 27 августа началась с возложения цветов к памятнику Петру Великому.

Возложение цветов в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Возложение цветов в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, здесь наградили конструкторские бюро и авторов рационализаторских предложений, чьи разработки представлены на показах и внедрены в войска.

Моряк на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Военный моряк на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Юрий Евтушенко вручил грамоты и статуэтки коллективам «Кронштадтского морского завода», «Института телекоммуникаций», лаборатории кафедры Военной академии связи, Парка «Патриот» ЗВО и Ленинградской военно-морской базы.

«Гости ежегодного форума могут видеть, как меняется наша армия — от формы и вооружения до новейших образцов военной и специальной техники», — отметил Юрий Евтушенко.

Отличительные знаки на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

На форуме можно увидеть практическое применение более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники. В подготовке демонстрации техники и оружия поучаствовали более 300 военнослужащих.

Военнослужащие на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

В статическом показе представили больше 200 образцов техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции.

Открыты к посещению и экспозиции на корабле-музее «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», а также на крупнейшем в мире музее глубоководных аппаратов «Штурм гидрокосмоса».

Суда Гидрографической службы России на выставке военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Базовый тральщик «Павел Хенов» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Базовый тральщик «Павел Хенов» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Военный катер на выставке военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM Военный катер на выставке военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Показательные выступления на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM Показательные выступления на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

В динамическом показе участвуют корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли. Также будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

Показательные выступления на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Показательные выступления судов на выставке военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Гости форума смогут своими глазами увидеть траление и подрыв плавающей мины экипажем базового тральщика «Павел Хенов». Патрульный катер «Раптор» и противодиверсионный катер «Нахимовец» покажут проведение огневой подготовки высадки морского десанта.

Вальс буксиров в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вальс буксиров в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM Вальс буксиров в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вальс буксиров в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM Вальс буксиров в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ребенок в дождевике на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Показательные выступления судов на выставке военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM Показательные выступления судов на выставке военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вальс буксиров в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Дарья Драй © ИА REGNUM

На глазах зрителей произойдет поисково-спасательная операция по оказанию помощи экипажу терпящего бедствие судна, боевые пловцы из состава противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы освободят судно, «захваченное» пиратами. Кроме того, гостей форума ждет 10-минутный «вальс» буксиров.