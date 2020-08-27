Калуга, , 19:49 — REGNUM В Калужской области 27 августа открылся Центр управления регионом. ЦУР создан по поручению президента России Владимира Путина в рамках цифровой трансформации системы регионального государственного управления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Его задача — организация эффективной обратной связи органов власти с жителями региона. С его созданием людям будет проще «достучаться» до власти, быстрее получить конкретный ответ на свой запрос, решить проблему. В единую систему Центра управления региона включены сферы жизнеобеспечения граждан — медицина, транспорт, экология, ЖКХ, безопасность движения, ряд других отраслей. ЦУР — это информационно-аналитическая платформа, которая дает возможность оперативно отслеживать различные сложные ситуации в городах и районах области. Центр не только контролирует работу разных сфер, с его помощью находятся пути их решения. После анализа запросов населения и выявления «точек напряженности», оптимизируются процессы реагирования на жалобы о несвоевременной уборке улиц, вывоза мусора, по работе общественного транспорта.

Выступая на церемонии открытия ЦУРа врио губернатора области Владислав Шапша отметил, что создание Центра управления регионом — это начало большой работы и важно, чтобы жители увидели её результат, который может быть только один — сокращение сроков рассмотрения обращений.

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