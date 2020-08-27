Москва, , 17:58 — REGNUM Заложенные в Керчи два универсальных десантных корабля (УДК) «резко» отличаются от УДК «Мистраль», которые ранее Россия пыталась купить во Франции, заявил 27 августа гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов на на форуме «Армия-2020».

Владимир Путин в ходе церемонии закладки боевых кораблей Военно-Морского Флота на судостроительном заводе «Залив» в Керчи Kremlin.ru

По его словам, российские десантные корабли-вертолётоносцы будут более вместительными, длинными и широкими, обладающими лучшей мореходностью, «более интересными», чем у французов.

«По характеристикам эти корабли резко, намного отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины, ширины от тех «Мистралей», которые Россия хотела купить у Франции… В выгодную сторону. Более интересные наработки, чем были у французов», — сказал Мистахов.

Он пояснил, что при проектировании отечественных УДК разработчики взяли всё лучшее от уже существующих кораблей этого класса, особенно в вопросах внутренней компоновки.

Как сообщало ИА REGNUM, на судостроительном заводе «Залив» в Керчи 20 июля 2020 года были заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца, которым уже присвоены имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

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