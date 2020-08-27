Кубинка, Московская область, , 15:45 — REGNUM Пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-20), разработанный на базе серийного изделия «Витязь-СН», представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» концерном «Калашников». Об этом сообщает портал Kalashnikov.media.

В наименовании нового оружия «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» увековечена память конструктора, ведущего инженера концерна Виктора Калашникова (1942−2018). Пистолет-пулемёт разработан на базе модели «Витязь-СН» с учётом замечаний, выявленных при серийном производстве.

«В пистолете-пулемёте Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы», — говорится в сообщении.

Пистолет-пулемет «Витязь-СН» с коробчатым магазином на 30 патронов был разработан группой Виктора Калашникова в 2004 году. В настоящее время им вооружены спецподразделения МВД и других ведомств.

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