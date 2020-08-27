Кубинка, Московская область, , 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.

Танк Дарья Антонова © ИА REGNUM

На распространённом в социальных сетях видео запечатлены кадры, где вначале танк Т-90А стреляет управляемыми ракетами. Первая ракета не долетает до цели, вторая — проходит мимо, и только третья попадает в цель.

Затем на огневые позиции выходит танк Т-80У, у которого из-за чего-то сильно трясет ствол пушки. В результате две ракеты уходят вверх и ещё одна поражает цель. Третьим стреляет танк Т-80УЕ-1, и в его случае две из трех ракет поражают цель. Четвертым позиции занимает танк Т-80БВМ, который промахивается три раза из трех.

Последним проводит стрельбу танк Т-72Б3, который отлично проводит стрельбы и попадает в цель четырьмя ракетами из четырех. В результате из 16 выстрелов половина прошла мимо цели.

В итоге в сети большинство комментариев с разочарованием, так как многие пользователи считают, что данные результаты происходят из-за низкого уровня подготовки экипажей танков, и выражают надежду на то, что в дальнейшем эти результаты будут исправлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый раз в столице Чукотки — Анадыре — пройдёт военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих подразделений Восточного военного округа.