Калининград, , 14:09 — REGNUM На предприятии «Автотор» в Калининграде стартовало производство Hyundai HD 78 с газомоторной силовой установкой. Об этом сообщает НТРК «Каскад».

Первые модели будут выпущены в октябре 2020 года. В создании газомоторной версии Hyundai HD 78 принимали участие компании «Автотор», «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «РариТЭК».

Пока на территории завода производится монтаж на линии сборки газового оборудования и установливается газовой заправочной станции.

Для выпуска модели был подготовлен цех сварки кабин, а также была проведена масштабная модернизация линии окраски. Машины будут выпускаться по полному циклу.

Ранее стало известно, что в России в продажу поступили кроссоверы Hyundai Santa Fe из ограниченной серии Black&Brown.

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