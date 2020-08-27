Калуга, , 16:20 — REGNUM Первый в Калужской области экспериментальный пешеходный переход с проекционной дорожной разметкой появился в канун нового учебного года в областном центре на улице Кутузова у лицея № 9. Об этом 27 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управления городского хозяйства Калуги.

В Калуге появился первый проекционный пешеходный переход Фото управления городского хозяйства Калуги

Инновационную систему регулирования дорожного движения установили на нерегулируемом пешеходном переходе с уже существующей разметкой. На этом участке интенсивное пешеходное и автомобильное движение. В сумерках на проекционном устройстве срабатывают датчики темноты на боковых опорах у пешеходного перехода. Затем с двух сторон включается проекционная разметка со светодиодными лучами с цветными фильтрами, которые высвечивают на проезжую часть бело-желтую «зебру». Это позволяет сделать переход видимым издалека, при любых погодных условиях.

«Если эксперимент окажется удачным и оборудование покажет свою эффективность, сократив количество инцидентов на этом переходе, тогда будем принимать решение о возможности массового применения этой технологии», — сказал заместитель городского головы Калуги Александр Шпиренко.

Проекционный пешеходный переход организовали в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

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