Нюрбург, Германия, , 12:38 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai вывел для скоростных испытаний на гоночную трассу Нюрбургринг серийную версию своего электрического концепта 45. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Это авто получило отличную устойчивость при прохождении поворотов. Внешне Hyundai 45 очень сильно похож на одноименную концептуальную модель, которая была показана год назад на автовыставке во Франкфурте.

По сравнению с шоу-каром тестируемая модель не имеет пиксельных ламп. Вместо них серийную модель оснастят прямоугольными световыми огнями. Также в отличие от концепта товарный образец машины не получит футуристических камер заднего обзора. Их заменят обычные боковые зеркала заднего вида.

Ожидается, что электрокар Hyundai 45 будет построен на платформе Hyundai Electric-Global. На модели будут размещены два мотора — по одному на каждой оси.

Официальная премьера нового автомобиля должна состояться в 2021 году.

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