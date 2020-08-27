Москва, , 12:25 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 329 автомобилей. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали 329 машин Mercedes-Benz А (тип 167), проданные в 2018—2020 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера», — говорится в сообщении.

На всех машинах, которые попали под отзывную кампанию, будет откорректирована установка дренажного шланга для конденсата кондиционера.

Ранее немецкая компания объявила о начале отзывной кампании 36 машин Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC, CLS из-за возможности некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.

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