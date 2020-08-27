Лондон, , 11:58 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover пополнил линейку агрегатов модернизированного Range Rover Evoque гибридным двигателем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты компании оснастили новую версию Range Rover Evoque агрегатом, состоящим из модернизированного четырехцилиндрового дизельного двигателя и гибридного «довеска» с двумя степенями форсировки. Покупателям будут предложены варианты авто с моторами производительностью 161 и 201 л. с. Оба движка агрегатируются с приводом 4×4.

Кроме того, в моторной линейке остался двухлитровый четырехцилиндровый умеренно-гибридный бензиновый мотор производительностью 197, 246 и 296 л. с.

Напомним, с 10 сентября новым глобальным гендиректором компании Jaguar Land Rover станет бывший президент Renault — Тьерри Боллоре.

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