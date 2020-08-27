Оттава, , 11:27 — REGNUM Канадская компания Scout Campers создала кемпер Kenai Truck с двухуровневыми жилыми секциями. Об этом сообщается на сайте производителя.

Кемпер может монтироваться на грузовую платформу любого полноразмерного пикапа. В нём могут разместиться до шести человек.

Внутри автодома есть ванная комната, кровать, компактный санузел, а также душ с подогревом воды, который можно использовать как внутри, так и снаружи. Над кабиной размещается спальное место, а на крыше размещена палатка.

Кроме того, производители укомплектовали авто множеством внутренних хранилищ, полноразмерным шкафом и стеллажами. Как и в любом современном кемпере здесь имеется место для приготовления пищи, холодильник и обогревательная установка.

Стоимость базовой комплектации автодома равна 23 625 долларов (около 1,78 млн рублей).

Ранее австралийский умелец переделал модель Mercedes Unimog в дом на колесах, который может преодолевать бездорожье. В качестве основы была взята модификация Unimog U1300 L37 1992 года выпуска.

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