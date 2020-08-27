Токио, , 11:08 — REGNUM Японское тюнинг-ателье Blitz представило компрессорную систему для мотора Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщается на сайте производителя.

Компрессор предназначен для повышения производительности 163-сильного бензинового агрегата 2TR-FE рабочим объемом 2,7 литра. Данную установку можно установить на машины, которые выпускались с сентября 2017 года.

Благодаря ротору с особым покрытием компрессор имеет резкий отклик. Таким образом, система увеличивает мощность силовой установки на 35,6 л. с. (на 54,7 Нм), до 199 «лошадей» (301 Нм).

В комплекте с системой продаётся специальный топливный контроллер. За счет него не нужно перепрограммировать электронный блок управления мотором.

Весь комплект от Blitz стоит 468 тыс. иен (около 329 тыс. рублей).

Напомним, по итогам января — июля 2020 года самым продаваемым в России новым автомобилем японской марки стала модель Toyota RAV4. За отчётный период российские автолюбители купили 18 895 таких машин, что на 14,7% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Обнародовано патентное изображение нового гиперкара от Toyota