Красногорск, , 11:06 — REGNUM Новый российский дальнобойный комплекс «Гермес» способен одной своей сверхзвуковой ракетой уничтожить любой ныне существующий танк стран Запада. Об этом 27 августа рассказал представитель компании-разработчика КБП им. Шипунова (входит в «Высокоточные комплекс» госкорпорации «Ростех»).

Комплекс «Гермес» © «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

»По итогам проведения полного цикла испытаний «Гермеса» на полигоне с поражением различных типов мишеней был сделан вывод, что на гарантированное уничтожение любого существующего западного танка достаточно одной единственной ракеты комплекса», — приводит его слова ТАСС.

Также представитель указал, что при этом вероятность уничтожения танка «Гермесом» составляет 98−99% и рассказал, что отклонение сверхзвуковой ракеты комплекса, которая имеет скорость полета в четыре раза превышающую скорость звука, даже при стрельбе на максимальное расстояние в 100 км составляет всего 50 см.

Кроме этого, известно, что в состав комплекса «Гермес» также входит несколько беспилотных летательных аппаратов для разведки и наведения, обеспечивающих обнаружение и подсветку цели.

Напомним, комплекс «Гермес» был впервые представлен широкий публике на военно-техническом форуму «Армия-2020». Он имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и поэтому может быть установлен на любое шасси, включая бронеавтомобили.