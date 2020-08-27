Хабаровск, , 10:40 — REGNUM В Хабаровске 27 августа второй раз на Центральном аэродроме открылся военно-технический форум «Армия-2020» — развёрнута выставочная площадка военной техники и вооружения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв открывая форум сказал, что промышленные предприятия региона производят лучшие образцы военной техники для Минобороны РФ.

«Мы видим современные боевые самолёты, которые выпускает наш авиационный завод. Этот форум имеет большое значение для военно-патриотического воспитания нашей молодёжи. Очень важно, чтобы наши дети видели мощь страны, уважали и гордились Родиной», — отметил глава края.

Представлено 12 выставочных мест для 115 единиц военной техники. Уже прошли показательные выступления танковых экипажей, подразделений спецназа Восточного военного округа и Росгвардии, клуба исторической реконструкции, а также демонстрационные полёты авиации.

Также форум «Армия-2020» пройдёт в Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Церемония закрытия состоится 29 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, первый раз в столице Чукотки пройдёт военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих подразделений Восточного военного округа.

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