Пекин, , 10:41 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen в китайском городе Хэфэй планирует начать тестирование автономных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителей.

При этом в компании уточнили, что тесты беспилотников будут проходить в следующем году.

Работа над инновационными авто будет осуществляться при поддержки специалистов завода JAC в Хэфэе. Компания Volkswagen в скором времени получит полный контроль над совместным предприятием с JAC, расположенном в этом городе. По завершению сделки доля немецкой марки увеличится до 75%.

Стоит также отметить, что в мае нынешнего года представители Volkswagen заявили, что компания инвестирует 1 млрд евро в приобретение 50% акций государственной материнской компании китайской автомобильной группы JAC.

Ранее пресс-служба Volkswagen сообщила, что девятое поколение Passat будет создано не ранее 2023 года.

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