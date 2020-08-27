Токио, , 09:58 — REGNUM Японская компания Lexus представила рестайлинговый вседорожник GX. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный внедорожник Lexus GX Lexus

Обновленный Lexus GX пока будет продаваться на авторынке Северной Америки. Новинка получила новый пакет оснащения Premium Plus. В него входят: система навигации, электропривод третьего ряда кресел и аудиосистема с 17 динамиками Mark Levinson мощностью 330 Вт.

Кроме того, автопроизводители оснастили обновленный внедорожник акустическим лобовым стеклом, которое обеспечивает дополнительную шумоизоляцию. Кроме того, новинка совместима с виртуальным помощником Amazon Alexa.

В версиях Premium и Premium Plus модель получила серебряные 18-дюймовые колесные диски, а также рулевое колесо с подогревом и отделку деревом в салоне.

GX оснащен 4,6-литровым V8 мощностью 301 л. с., крутящий момент которого равен 329 Нм.

В Соединенных Штатах стоимость обновленного внедорожника Lexus GX составит 53,1 тыс. долларов (около 4 млн рублей).

Ранее Lexus представил ограниченную серию внедорожника LX 2021 модельного года под названием Inspiration. Всего будет выпущено 500 таких моделей.

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